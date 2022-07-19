В Браславе поймали огромного толстолобика весом 22 килограмма

Витебская область
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Браславский район опять удивил рыбаков. Житель Браслава Николай Матруненок вместе с женой Еленой выловили на озере Болойсо толстолобика массой 22 килограмма.

Браславщина богата на крупную рыбу, и в ходе промышленного лова то и дело попадаются рыбы весом 14-15 кило. Но такой гигант — настоящая редкость. Чтобы добыть рыбу мечты супругам понадобился целый час.

Напомним, что в декабре 2019 года из Браславских озер промысловая рыболовная бригада выловили толстолобика в 27 килограммов.

В Лиозненском и Браславском районах за незаконный улов рыбаки могут получить до шести лет лишения свободы

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