В Браславе поймали огромного толстолобика весом 22 килограмма

Браславский район опять удивил рыбаков. Житель Браслава Николай Матруненок вместе с женой Еленой выловили на озере Болойсо толстолобика массой 22 килограмма.

Браславщина богата на крупную рыбу, и в ходе промышленного лова то и дело попадаются рыбы весом 14-15 кило. Но такой гигант — настоящая редкость. Чтобы добыть рыбу мечты супругам понадобился целый час.

Напомним, что в декабре 2019 года из Браславских озер промысловая рыболовная бригада выловили толстолобика в 27 килограммов.