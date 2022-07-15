На железнодорожных станциях Витебской области появились крытые велопарковки

На железнодорожных станциях и остановочных пунктах Витебской области появились крытые велопарковки. Принципиальным отличием от других схожих конструкций является наличие навеса, который защищает припаркованный двухколесный транспорт от атмосферных осадков.

Наличие велопарковки позволит пассажирам не брать велосипеды с собой в поезд, а значит, не оплачивать их провоз.

На Витебщине крытые велопарковки появились на станциях Богушевская, Глубокое, Крулевщизна и Шумилино.

На очереди – установка таких объектов в Городке и Езерище. А в следующем году они появятся на всех станциях Витебского отделения.