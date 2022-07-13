В Шумилинском районе из-за денег жестоко избили пенсионеров в собственном доме

В поисках денег на спиртное двое молодых мужчин жестоко избили пенсионеров в Шумилинском районе.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что двое молодых людей 24 и 18 лет, проживающих в агрогородке Никитиха после распития спиртных напитков в поисках добавки пришли к дому потерпевших, проживающих в этом же населенном пункте.

Выбив кирпичом окно, мужчины проникли внутрь и потребовали у хозяев деньги. Не получив желаемого, начали жестоко избивать их руками, ногами, деревянной палкой, а также бросать женщину на пол и на предметы мебели.

Самостоятельный поиск денег также не принес результата, поэтому негодяям пришлось довольствоваться малым – начатой бутылкой вина, восемью кусками черного хлеба и чуть более чем тремя рублями.

Вскоре налетчики были задержаны. Каждый приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Плюс им предстоит заплатить штраф 9 600 рублей в доход государства.