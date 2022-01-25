В Оршанском районе двое мужчин совершили разбойное нападение на пенсионера, угрожая отрубить ему пальцы, они отняли у него 150 рублей

В Оршанском районе двое мужчин совершили разбойное нападение на 65-летнего пенсионера.

Сообщение об происшедшем поступило в милицию от соседа пострадавшего утром. Он пришел навестить мужчину и тот рассказал, что ночью подвергся насилию со стороны двух мужчин.

Как сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, оказалось, что около 22 часов в дом к 65-летнему пенсионеру вошли двое мужчин и стали избивать его, требуя деньги. Удары злоумышленники наносили подручными предметами и табуретом. После чего они взяли топор и сказали, что отсекут мужчине пальцы, если тот не отдаст ценности и сбережения.

В результате они забрали у напуганного пенсионера 150 рублей и продукты питания.

Вскоре подозреваемых задержали. Злоумышленниками оказались двое ранее неоднократно судимых жителя района 31 и 46 лет. Они задержаны.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за разбой.