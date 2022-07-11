Работодатели Витебской области предлагают жителям порядка 9,7 тыс. вакансий

На 1 июля порядка 9,7 тыс. вакансий на предприятиях и в организациях предлагают работодатели Витебской области. В целом уровень трудоустройства по области за полгода составил 67,5%.

За полгода более 11,2 тыс. жителей Витебской области обратились в службу занятости за содействием в трудоустройстве, из них более 4,6 тыс. граждан поставили на учет в качестве безработных. На 1 июля в качестве безработных на учете стояли почти 1,2 тыс. человек, что на 12,2% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, передает БелТА.

Всего за шесть месяцев в Витебской области на постоянную работу трудоустроены более 8,5 тыс. человек. Более полутора тысяч граждан приняли участие в оплачиваемых общественных работах, более 2,7 тыс. учащихся и студентов подработали в свободное от учебы время. Получить новую профессию, востребованную на рынке труда области, смогли 257 человек, 62 безработным на открытие собственного дела выделили госсубсидию, а 12 семей безработных переехали на новое место жительства и работы благодаря содействию службы занятости. Для 20 инвалидов организовали адаптацию к трудовой деятельности.