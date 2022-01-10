Кризис на рынке труда: в ноябре в Беларуси занятость упала на 9,5 тыс. человек

Состояние рынка труда в Беларуси ухудшается намного быстрее, чем год назад. В экономике в ноябре 2021 года было занято 4 4255,2 тыс. человек, что на 9,5 тыс. человек меньше, чем в октябре этого же года, и на 51,9 тыс. человек меньше, чем в ноябре прошлого года.

Не исключено, что проявляется воздействие пандемии коронавируса, которая привела к дополнительной смертности и сокращениям в некоторых отраслях экономики.

В организациях, без учета микроорганизаций и малых предприятий без ведомственной подчиненности, в ноябре текущего года занятость снизилась по сравнению с октябрем на 6 097 человек, что существенно меньше снижения в ноябре 2020 года, составлявшего 8 088 человек, пишет select.by.

В промышленности занятость снизилась в ноябре 2021 года на 1 505 человека, что существенно меньше, чем в ноябре прошлого года, когда сокращения равнялись 2 232 человек. Это является следствием значительного роста объемов производства на некоторых предприятиях.

Почему-то весьма значительное снижение занятости в ноябре текущего года произошло в сфере здравоохранения и социальных услуг: на 704 человека, в то время как в ноябре прошлого года она уменьшилась на 102 человека. Не исключено, что медперсонал не выдерживает напряжения из-за коронавируса.

В образовании занятость выросла в ноябре текущего года по сравнению с октябрем всего на 37 человек, в то время как год назад она поднялась на 105 человек.

В финансовой и страховой сфере ситуация стала намного лучше. Занятость в ноябре упала, но всего на 63 человека, в то время как год назад она сократилась на 244 человека.

Дела улучшились и в строительстве: резко упало количество увольнений работников, возможно, сказывается дефицит строителей в России.

Больше всего в ноябре 2021 года увеличилась занятость в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов: на 704 человека. В ноябре прошлого года занятость там выросла на 624 человека. То есть, наблюдаемый подъем носит сезонный характер.

В то же время, в сфере транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности в ноябре прошли значительные сокращения: на 897 человек. В ноябре прошлого года занятость на транспорте снизилась на 718 человек. Возможно, это следствие сезонного спада активности в сельском хозяйстве.