Названы самые востребованные профессии в Витебской области

На учете в качестве безработных по Витебской области состоят 1,3 тыс. человек. Количество безработных в области сократилось на 22,3%. Об этом сообщили в Витебском облисполкоме.

Согласно официальной статистике, на 1 августа 2021 г. на учете в качестве безработных по Витебской области состояло 1,3 тыс. человек, что на 22,3 % меньше, чем на 1 августа 2020 г. (1,7 тыс. человек).

Снизилось количество состоящих на учете безработных в 15 районах области, городах Витебске и Новополоцке, не изменилось – в Поставском районе. Незначительно (от 1 до 4 человек) увеличилось количество состоящих на учете безработных в 5 районах области.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа 2021 г. составил 0,3 % и по сравнению с 1 августа 2020 г. не изменился.

Снижение уровня зарегистрированной безработицы отмечено в 10 районах, городах Витебске и Новополоцке, не изменился уровень безработицы в 8 районах, незначительно увеличился в 3 районах. Во всех районах и городах уровень зарегистрированной безработицы не превышает предельно допустимого значения.

В январе – июле 2021 г. за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратилось 13,1 тыс. человек (на 1,5 % меньше, чем в январе – июле 2020 г.), из которых 5,8 тыс. человек поставлены на учет в качестве безработных (на 8,9 % меньше).

В рамках реализации Государственной программы ˮРынок труда и содействие занятости“ на 2021 – 2025 годы в январе – июле 2021 г.:

10,3 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу;

280 человек направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда;

65 безработных получили субсидию для организации собственного дела;

1865 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах;

обеспечена временная трудовая занятость 3529 человек из числа учащейся молодежи в свободное от учебы время;

трудоустроены в рамках приобретения опыта практической работы 17 безработных;

организована адаптация к трудовой деятельности 34 инвалидов;

22 семьи безработных переселены на новое место жительства и работы.

Уровень трудоустройства граждан, обратившихся за содействием, составил 69,5% (при задании на январь – сентябрь 2021 г. – 60 %), что выше на 4,5 % по сравнению с уровнем января – июлем 2020 г.

Нанимателями на 1 августа 2021 г. заявлены сведения о наличии 9,3 тыс. свободных рабочих мест, что на 41,6 % больше, чем на 1 августа 2020 г. (6,6 тыс.) и на 44,7 процента больше, чем на 1 января 2021 г. (6,4 тыс.).

Наиболее востребованными профессиями у нанимателей являются: швея, водитель автомобиля, контролер-кассир, кондуктор, каменщик, продавец, слесарь-ремонтник, токарь, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, оператор станков с программным управлением.

Среди специалистов и служащих постоянным спросом пользуются бухгалтеры, инженеры, медицинские сестры, врачи. В сельской местности востребованы трактористы, операторы машинного доения, животноводы, ветврачи, агрономы, фельдшеры.