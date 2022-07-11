В Полоцке взорвали 40-метровый цех завода

Сотрудники МЧС взорвали 40-метровое здание кузнечный цех бывшего завода «Технолит Полоцк».

Ранее спасатели взорвали литейный цех названного завода. Вторым этапом по сносу не эксплуатированных зданий завода стал снос кузнечного цеха.

Это не последний взрыв на названном объекте. После необходимых подготовительных работ будут проведены еще несколько направленных взрывов.

Напомним, что 10 зданий бывшего завода «Технолит» выкупил на аукционе Торговый дом «Стрелец».