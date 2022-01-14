В Полоцком районе при взрыве незаконно перевозимых снарядов погиб 59-летний мужчина

Трагический случай произошел в Полоцком районе в лесном массиве около деревни Дретунь 13 января. В результате взрыва незаконно перевозимых боеприпасов погиб 59-летний мужчина.

В ходе следствия было установлено, два жителя Полоцка с марта 2021 года по январь 2022 года, находясь в лесном массиве, где ранее располагался полигон, незаконно хранили и перемещали не менее восьми снарядов «танковый выстрел 125 мм» с содержащимся в них взрывчатым веществом, передает пресс-служба Следственного комитета.

13 января при очередной транспортировке боеприпасов один из них взорвался. 59-летний мужчина погиб, а его товарищ сообщил о происшествии. Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 3 статьи 295 (незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.