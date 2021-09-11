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В Докшицком районе нашли более 15 тысяч артиллерийских снарядов

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К началу сентября группа отряда разминирования Противоминного центра ВС обнаружила в районе урочища Замошье в Докшицком районе в общей сложности 15 200 артиллерийских снарядов. Найденные предметы будут уничтожены, сообщает пресс-служба МО.

Саперы продолжают начатую в апреле сплошную очистку местности неподалеку от железнодорожной станции Крулевщизна, где в довоенное время располагался склад боеприпасов. В самом начале Второй мировой войныв этот склад был взорван отступающими частями Рабоче-крестьянской Красной армии. Взрыв был устроен 2 июля 1941 года. Боеприпасы были разбросаны взрывом на большой территории. До сих пор они представляют угрозу для населения.

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