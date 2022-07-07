Из-за личной неприязни житель Барани разбил стеклянную дверь владельцу магазина

Из-за личной неприязни 39-летний неработающий местный житель разбил стеклянную дверь владельцу магазина. Происшествие произошло вечером 5 июля.

Позже сотрудники Оршанского РУВД быстро выяснили, что орудием совершения нападения на магазин стал молоток. Он лежал внутри. Сам момент покушения на целостность входной двери попал в объектив камеры видеонаблюдения. На ней видно, что мужчина подходит к объекту и пытается открыть дверь, после этого несколько раз бьет по ней молотком. Когда же тот выпадает из рук, то злоумышленник уходит прочь. Теперь владелец магазина подсчитывает убытки

Молодой человек задержан в отношении нападавшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.