В Витебской области за полгода при пожарах погибли 58 человек, 53 из них были нетрезвыми

В Витебской области за полгода при пожарах погибли 58 человек, 53 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Основной чрезвычайной ситуацией остается пожар. За январь-июнь этого года в северном регионе их произошло 509. Столько же случаев зафиксировано в первом полугодии 2021 года. Погибли 58 человек, травмы получили 35 жителей области, спасены — 44. Наибольшее число жертв огня приходится на сельскую местность.

Среди основных причин пожаров лидирующее место занимает неосторожное обращение с огнем. В этом году наблюдается рост таких случаев на 4,4%. Число возгораний по причине нарушения правил устройства, эксплуатации электросетей и электрооборудования снизилось на 6,9%, из-за нарушения использования печей и других теплогенерирующих аппаратов — уменьшилось на 10,5%.