После магического ритуала витебчанка лишилась золотого кольца

20-летняя жительница областного центра стала жертвой обмана прямо на улице. Лжегадалка выманила у молодой мамы золотое кольцо в обмен на «снятие порчи».

Установлено, что мошенница запугала жительницу Витебска якобы наведенной «порчей». Женщина заверила, что может ее снять придуманным ею образом и помочь.

После окончания процедуры девушка попыталась забрать свое имущество назад, но получила ответ, что теперь на кольце лежит проклятие. Украшение «сердобольная» злоумышленница обещала закопать в землю. Потерпевшая опять стала просить золото назад, но и в этот раз не получила его. После 9 дней молодая женщина обратилась в милицию.

Мошенница вскоре была найдена и задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Стала известна и судьба золотого кольца, его подозреваемая успела сдать в один из ломбардов Витебска.