Лжесотрудник банка лишил пенсионерку 359 рублей

Пожилой женщине позвонили на Viber. Сначала якобы «сотрудник» одного из банков уверил, что неизвестные пытаются от ее имени оформить кредит, а затем убедил женщину для безопасности установить на смартфон определенное приложение. Получив удаленный доступ к телефону, кибермошенники вывели с ее счета все имеющиеся деньги. А после, удалили мессенджер со всей перепиской.

После случившигося пенсионерка обратилась в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.