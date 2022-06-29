Дезинсекция ограничивает опасность для здоровья населения

Дезинсекция – это обработка, проводимая с целью уничтожения летающих и ползающих насекомых, их яиц и личинок. Методы позволяют эффективно уничтожать вредителей в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также на пищевых складах.

Дезинсекцию проводит Городская служба с применением физических мер (пар, огонь, горячий воздух, УФ-облучение), механических мер (отлов, трепание, очистка), химических мер (инсектициды) и биологических мер (борьба с вредителями с другими живыми организмами).

Метод дезинфекции применяют для борьбы с насекомыми (тараканы, клопы, тизанура, муравьи, моль, мухи, осы, шершни, аргасиды, мошки и др.), а также складскими вредителями (в том числе, мучной лещ, жуки и др.).

Профилактика на пищевых предприятиях

Для ограничения доступа вредителей к объектам рекомендуется:

содержать помещение в чистоте,

исправить пустоты в здании,

позаботьтесь о защите помещений от насекомых,

хранить продукты питания в плотно закрытых емкостях, относительно общественных помещений,

заботиться о гигиене и чистоте помещений для отходов или мест сброса отходов,

закрыть дверь и снабдить окна сетками от насекомых.

Как проходит дезинсекционная обработка?

Клопы стали настоящим бедствием для витеблян. Фото Евгения Москвина

В целях ликвидации вредных насекомых с объекта необходимо обеспечить доступность всех помещений. Все структурные зазоры должны быть заполнены, чтобы предотвратить попадание насекомых внутрь. Уберите пищевые отходы, вымойте пол и обеспечьте доступ к стенам и поверхностям, подлежащим дезинфекции. Любая пища должна быть защищена или удалена.

Используемое для производства оборудование должно быть плотно обернуто пленкой и тщательно очищено после окончания обработки. Помещения должны быть закрыты на время дезинсекционной обработки. В помещении, где проводится дезинсекционная обработка, не должны находиться люди, животные и комнатные растения.

При проведении дезинсекции методом термического напыления все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а система противопожарной защиты должна быть отключена.

Закончив дезинсекционную обработку, все задействованные помещения следует тщательно проветрить. После обработки все поверхности необходимо промыть водой, смешанной с моющим средством. Мертвых насекомых следует немедленно удалять.