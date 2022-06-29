Беларусь смягчила запрет на ввоз импортного продовольствия

Правительство Беларуси расширило список продовольствия, которое можно ввозить из недружественных стран. В частности, «зеленый свет» включен для ввоза абрикосов, нектаринов, слив, вишни, черешни, хурмы.

Напомним, что ранее сообщалось, что с 1 января в рамках контрсанкций в Беларуси был ограничен импорт продовольствия из недружественных стран. Ограничения распространялись на мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, орехи, кондитерские изделия, соль.

С 27 апреля правительство вывело из-под ограничений яблоки, груши, кабачки, баклажаны, болгарский перец, салат-латук и зелень.