БЖД назначила 14 дополнительных поездов 9 и 10 июля

Витебская область
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Беларуская железная дорога 9 и 10 июля назначила 14 дополнительных поездов, на которых можно добраться на «Купалье»

Всего с остановкой на станции «Копысь» в этот период запланировано 30 поездов региональных и межрегиональных линий из Бреста, Витебска, Гомеля, Могилева, Орши и Полоцка. Из них 14 назначены дополнительно к регулярным рейсам.

Так, 9 июля дополнительные поезда из Орши отправляются из Орши в 12.46 и 22.28 (прибывают в Копысь в 13.25 и 23.10), обратно едут в 13.45 и 23.35 (прибытие в 14.25 и 00.15).

10 июля назначен еще один дополнительный маршрут Копысь – Орша: выезд в 3.25, приезд в 4.09.

Также уточнен график движения регулярных поездов региональных линий эконом-класса на участке Могилев – Орша. Это сделано для того, чтобы стоянка на станциях «Копысь» и «Шклов» была более продолжительной.

Более подробную информацию о расписании движения поездов, остановках и стоимости проезда можно узнать на сайте БЖД, в контакт-центре по телефону 105, а также в кассах.

БЖД сообщает о временном изменении графика движения поездов на участке Минск-Орша

БЖД Витебская область Купалье общество
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