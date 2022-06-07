БЖД назначила дополнительный поезд в Витебск на время «Славянского базара»

Витебск
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Белорусская железная дорога на время проведения фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2022» назначила дополнительный поезд межрегиональных линий №644/643 Минск – Витебск. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД. Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске».

Он будет курсировать ежедневно из Минска с 13 по 18 июля, из Витебска – с 14 по 19 июля. Со станции «Минск-Пассажирский» поезд отправится в 12:28 и прибудет в Витебск в 16:05. После завершения концертной программы гости фестиваля на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01:30 и прибывать в Минск утром в 05:40.

Дополнительную информацию можно получить на сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», по телефону контакт-центра БЖД 105 или в кассах.

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