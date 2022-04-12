Стало известно кто представит Россию на фестивале «Славянский базар в Витебске»

Организаторы фестиваля «Славянский базар в Витебске» активно ищут «ярких и значимых для публики артистов». Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума.

Недавно стало известно что от России в Витебск поедет певица Юлия Гаврилова из села Кинель-Черкассы Самарской области. Об этом сообщили в управлении культуры области.

В конце марта в Москве прошел XX международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2022». сельчанка стала победительницей в отборочном прослушивании кандидатов от России.

«Соседи соскучились по «Славянскму базару» в Витебске» — заместитель премьер-министра

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