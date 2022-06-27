Лукашенко намерен «очень жестко» контролировать импортозамещение

Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения. Такое заявление он сделал на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения», – отметил Лукашенко.

По его словам, сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос, прежде всего, России, огромной страны, по тем товарам, которые производят беларусы.

«Мы рады тому, что мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Задача нашего правительства – ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными».

Напомним, что Россия согласилась выделить Беларуси на проекты по замещению выпадающего из-за западных санкций импорта $1,5 млрд. Минпром Беларуси уже определил получателей этих денег: в основном это машиностроительные предприятия.