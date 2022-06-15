Глава «Ростеха» Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта. Элиты в России начали что-то понимать

Идея «полного импортозамещения» провалилась. На днях против нее высказался Путин. Теперь в том же духе высказался генеральный директор «Ростеха», друг Путина, Сергей Чемезов.

Хозяин госкорпорации назвал «беспрецедентными» введенные в отношении России ограничения. Однако он считает бессмысленными, экономически нецелесообразными и невозможными попытки властей РФ «замещать все».

По его словам, «Россия должна оставаться частью глобального мира«. «Не следует идти на тотальное импортозамещение«. Об этом чиновник-миллиардер написал в колонке для РБК.

Чемезов подчеркнул, что «развитие невозможно без международных партнерств«. Он констатировал, что «ни одна страна мира не производит все сама».

«Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения», — высказался гендиректор «Ростеха».

Напомним, что Запад усилил санкционное давление на Кремль после начала войны в Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие мировые компании ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций. Все международные инвестиционные программы резко свернуты. Из России уходят технологии, капиталы и «мозги».

В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада.