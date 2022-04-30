Путин – жалкая пародия на Сталина

1991 год. Распад Советского Союза. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) единолично объявляет себя правопреемником некогда могущественной империи — Советского Союза во главе с Коммунистической партией, и довольно успешно убедила в этом многие страны. Но правопреемничество «по-русски» на деле оказалось не более чем разворовыванием высшим политическим руководством России практический всей много миллиардной государственной казны СССР, имперскими планами по навязыванию другим странах бывшего советского лагеря «своих правил существования», раболепским поклонением коммунистическим идолам, за которым от идей настоящих марксизма-ленинизма не осталось и следа, пишет ord-ua.com. Если во времена «Хрущевской оттепели» и «Брежневского застоя» о Иосифе Сталине предпочитали помалкивать, то во времена «Путинской России» культ сталинизма и лично Сталина культивируется с новой силой. В городах и деревнях по всей России торжественно открывают памятники генеральному секретарю ЦК КПСС СССР Иосифу Сталину. Социологические организации на перебой публикуют результаты своих исследований об позитивной динамике в отношениях к Сталину и его действиям. И все это под соусом победы Сталина в войне с фашизмом. Поэтому не удивительно, что с каждым годом количество приверженцев сталинизма в России растет. А в городе Бор Нижегородской области коммунисты даже собираются построить Сталин-центр, который будет воспитательно-образовательным центром по противодействию «фальсификации советской истории».

И если наша власть уж настолько сильно вдохновилась личностью Сталина как военачальника, победившего фашизм в Европе, культивируя в массы его идеи, почему бы не быть последовательным во всем, особенно сейчас, когда уже длится около двух месяцев спецоперации в Украине. Именно сейчас это было бы весьма актуальным.

За эти почти два месяца спецоперации по официальной информации Министерства обороны РФ в Украине погибло около 1,5 тысячи российских военных. По данным Украины – более 20 тысяч. И учитывая количество свежих могилок на кладбищах практически в каждом населенной пункте необъятной России, той информации, сколько военачальников уже полегло в Украине, верится как-то больше в цифры именно украинских властей. Только на российском крейсере «Москва» в Черном море погибло около 400 российских военных, судя по тому количеству заявлений родственников, чьи сыновья не вернулись с последнего рейда «Москвы». Спросите, причем тут Сталин? А вот при том.

В советское время «отмазывать» сыновей от службы в армии, от выполнения своего долга перед Родиной было позорно и аморально! Младший сын Сталина – Василий Иосифович с первых дней Великой Отечественной войны, будучи военным летчиком, был на передовой. Дивизия под его командованием принимала участие в боевых действиях по освобождению Минска, Вильно, Лиды, Гродно, Паневежиса, Шяуляя и Елгавы. Он даже дослужился до звания генерал-лейтенанта, но не потому что его отец – генсек. Василий Сталин во время войны даже несколько раз получал со стороны отца официальные взыскания по службе, понижался за различные провинности. Но все равно воевал и после победы продолжал служить Родине.

Старший сын Сталина – Яков Иосифович, имея возможность быть комиссованным по состоянию здоровья и не служить в армии, не увильнул и пошел на фронт. Первыми словами, которые он услышал от своего отца 22 июня 1941 года были: «Иди и сражайся!» И уже с 27 июня 1941 года Яков находился в действующей армии — командир 6-й артиллерийской батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса 20-й армии, старший лейтенант. А дальше был фашистский плен в результате попадания его батареи в окружение под Витебском. Были и почти двухгодичные скитания в фашистских лагерях в Германии. Существует версия, что немецкое командование хотело обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, взятого Красной армией в плен в Сталинграде, на что Сталин якобы ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю, даже если этот солдат мой сын». По воспоминаниям Молотова, Сталин не стал выручать Якова, сказав: «Там все мои сыновья».

И Иосиф Сталин, и Владимир Пути позиционировали себя отцами своего народа, своей страны. Но только в случае со Сталиным, советский народ защищал свою родную землю от фашизма во время Великой Отечественной войны, в том числе и сыновья Сталина, как и дети других советских военачальников и партийной ячейки. И любые попытки уклонения подчиненными от выполнения воинского долга Сталиным пресекались на корню.

В современной России все совсем по другому. И военная спецоперация в Украине тому доказательство. Известен ли хоть один факт участия кого-либо из детей российской политической элиты, военачальников, силовиков, медийщиков и топ-менеджеров высшего звена, финансистов и просто денежных кошельков в спецоперации в Украине? Или в этой мясорубке под названием «спецоперация в Украине» в качестве пушечного мяса используются только сыновья простых смертных?

Единоросы, Соловьев или Скабеева могут возразить что у Путина и Шойгу мол дочери, Боженька сыновей не дал, а были бы сыновья – пошли бы воевать… Не дал своих кровных, так нужно отправлять на смерть чужих? Как месть за то, что не дал? Или своя родная кровь – это одно, а чужой сын, особенно единственный – это совсем другое. Чужих не жалко, русские бабы еще на рожают, благо, в России аж 147 млн. населения, не обеднеют на сотню – другую тысяч молодых пацанов, а сколько их еще вернется инвалидами.

За необходимость этой спецоперации практически единогласно проголосовали депутаты Государственной Думы. О ее нужности российскому народу до хрипоты в голосе агитировал Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, у которого, стати, два сына призывного возраста Александр и Алексей. Но вот что-то не слышно об их участии в спецоперации на Украине. Или не барское это дело, отправлять таких сыночков — мажоров, получивших за казенный счет обучение в лучших учебных заведениях Швейцарии, на верную смерть на Украину. Не видно среди участников спецоперации сыновей и внуков Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Да и 27-летний Илья Дмитриевич Медведев, сынок своего известного папы – Дмитрия Медведева, заместителя Секретаря Совета безопасности РФ не бросился 24 февраля 2022 года штурмовать российский военкомат за повесткой на фронт воевать на Украине с нацистами «Азова». Да и Сергей Владимирович Матвиенко, сын Председателя Совета Федерации РФ этнической украинки из Шепетовки Хмельницкой области Украины Валентины Матвиенко, тоже предпочел лучше заниматься бизнесом, нежели погибать от пуль «бандеровцев» на своей исторической родине и быть похороненным среди своих предков — украинцев. И хочется спросить на каком фронте, под Изюмом, Рубежным, или может в Мариуполе воюют сыновья кремлевского соловья Соловьева? Может после сожжённых соловьевских вил на берегу итальянского озера Комо его наследникам как раз время навоевать или намародерить себе на новые котеджики, только уже в России…

И так обстоят дела во многих семьях российского политического бомонда власти. Зато как они все ратовали за необходимость освобождения Донбасса от украинского ига, советовали кого лучше поставить руководить Украиной после ее освобождения от украинцев. Советовать словом одно, а делом – совсем другое. И если в России уже так восторгаются Сталиным, наследуют его во многом, устанавливают памятники как народному герою… почему бы не наследовать его в том, как он относится к гражданскому долгу и воинской чести членов своей семьи. Правда, разница в том, что они защищали свою землю, а Путин пытается захватить чужую, хоть и под лозунгом об освобождении.