В одном из медицинских центров Витебска выявлены факты завышения цен на МРТ.
Как установил Комитет госконтроля области, в тарифы на отдельные виды услуг включалась оплата времени специалиста, фактически не принимавшего участия в их оказании, а в тарифы на комплексные исследования – дублирующие виды работ.
В результате стоимость на разовые услуги МРТ снижена в среднем на 33%, на 33 вида комплексных услуг – от 8% до 37%.
Финансовая милиция обвинила медцентр «Нордин» в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 тыс. рублей