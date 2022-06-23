В одном из медицинских центров Витебска выявлены факты завышения цен на МРТ

Здоровье
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В одном из медицинских центров Витебска выявлены факты завышения цен на МРТ.

Как установил Комитет гос­контроля области, в тарифы на отдельные виды услуг включалась оплата времени специалиста, фактически не принимавшего участия в их оказании, а в тарифы на комплексные исследования – дублирующие виды работ.

В результате стоимость на разовые услуги МРТ снижена в среднем на 33%, на 33 вида комплексных услуг – от 8% до 37%.

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Витебск здоровье медицина происшествие
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