В одном из медицинских центров Витебска выявлены факты завышения цен на МРТ.

Как установил Комитет гос­контроля области, в тарифы на отдельные виды услуг включалась оплата времени специалиста, фактически не принимавшего участия в их оказании, а в тарифы на комплексные исследования – дублирующие виды работ.

В результате стоимость на разовые услуги МРТ снижена в среднем на 33%, на 33 вида комплексных услуг – от 8% до 37%.