Финансовая милиция обвинила медцентр «Нордин» в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 тыс. рублей

Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК во время проверки установили уклонение от уплаты налогов медцентра «Нордин» на сумму более 500 тыс. рублей. Руководство медцентра признало вину и готово погасить ущерб.

Кроме того, Госконтроль Беларуси установил, что клиника 10 лет оказывала ортопедические манипуляции без лицензии Минздрава на их проведение и в операционных, которые для таких целей не предназначены.

Напомним, что в 2021 году Минздрав уже приостанавливал лицензию «Нордина» на две недели, а совсем недавно то же самое было сделано в отношении «ЛОДЭ» и «А1».