Финансовая милиция обвинила медцентр «Нордин» в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 тыс. рублей

Здоровье
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Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК во время проверки установили уклонение от уплаты налогов медцентра «Нордин» на сумму более 500 тыс. рублей. Руководство медцентра признало вину и готово погасить ущерб.

Кроме того, Госконтроль Беларуси установил,  что клиника 10 лет оказывала ортопедические манипуляции без лицензии Минздрава на их проведение и в операционных, которые для таких целей не предназначены.

Напомним, что в 2021 году Минздрав уже приостанавливал лицензию «Нордина» на две недели, а совсем недавно то же самое было сделано в отношении «ЛОДЭ» и «А1».

В Витебской области в садах и школах фирма из Минска сначала тестирует детей на плоскостопие, а затем предлагает чудо-стельки за 30 рублей

 

«Нордин» деньги медицина
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