Продуктовая корзина беларусов подорожала в июне на 33 рубля

В Беларуси цены на отдельные товары «пляшут» от области к области, иногда показывая серьезные разрывы как между регионами, так и по сравнению со средними показателями по стране.

Например, в июне морковь подорожала на 64,4%, лук – на 31,1%, свекла – на 14,6%, картофель – на 61,3%.

В Витебской области подорожали некоторые товары, которые по Беларуси в среднем стали дешевле. Сообщается, что стоимость сладкого перца увеличилась на 7,6%, живой рыбы – на 1%, овсяных хлопьев – на 6,1%.

Как изменилась стоимость потребительской корзины

Из-за большой разницы в стоимости товаров от области к области, отличаются в них и стоимость потребительской корзины: