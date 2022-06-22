Продуктовая корзина беларусов подорожала в июне на 33 рубля

В Беларуси цены на отдельные товары «пляшут» от области к области, иногда показывая серьезные разрывы как между регионами, так и по сравнению со средними показателями по стране.
Например, в июне морковь подорожала на 64,4%, лук – на 31,1%, свекла – на 14,6%, картофель – на 61,3%.
В Витебской области подорожали некоторые товары, которые по Беларуси в среднем стали дешевле. Сообщается, что стоимость сладкого перца увеличилась на 7,6%, живой рыбы – на 1%, овсяных хлопьев – на 6,1%.
Как изменилась стоимость потребительской корзины
Из-за большой разницы в стоимости товаров от области к области, отличаются в них и стоимость потребительской корзины:
- Брестская область – 820 рублей;
- Витебская область – 820,1 рубля;
- Гомельская область – 798,7 рубля;
- Гродненская область – 808,5 рубля;
- Минская область – 810,2 рубля;
- Могилевская область – 783,9 рубля;
- город Минск – 841,2 рубля.
В Витебской области разрешили вывозить продукты в Литву и Латвию