Продуктовая корзина беларусов подорожала в июне на 33 рубля

Общество
Автор Опубликовано

В Беларуси цены на отдельные товары «пляшут» от области к области, иногда показывая серьезные разрывы как между регионами, так и по сравнению со средними показателями по стране.

Например, в июне морковь подорожала на 64,4%, лук – на 31,1%, свекла – на 14,6%, картофель – на 61,3%.

В Витебской области подорожали некоторые товары, которые по Беларуси в среднем стали дешевле. Сообщается, что стоимость сладкого перца увеличилась на 7,6%, живой рыбы – на 1%, овсяных хлопьев – на 6,1%.

Как изменилась стоимость потребительской корзины

Из-за большой разницы в стоимости товаров от области к области, отличаются в них и стоимость потребительской корзины:

  • Брестская область – 820 рублей;
  • Витебская область – 820,1 рубля;
  • Гомельская область – 798,7 рубля;
  • Гродненская область – 808,5 рубля;
  • Минская область – 810,2 рубля;
  • Могилевская область – 783,9 рубля;
  • город Минск – 841,2 рубля.

В Витебской области разрешили вывозить продукты в Литву и Латвию

беларусь продукты питания
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by