Лукашенко посетил ясли-сад для телят в Оршанском районе

Витебская область
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Лукашенко 21 июня посетил агрокомбинат «Юбилейный» в Оршанском районе. Основными видами деятельности агрокомбината являются выращивание свиней и крупного рогатого скота, производство и реализация молока, мяса, продукции растениеводства.

Лукашенко также показали ясли-сад для телят. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».

— Александру Лукашенко показали ясли-сад для телят и рассказали о технологии выращивания животных, — сказано в сообщении.

Вместе с тем президент заявил, что министр сельского хозяйства ответит за падеж скота головой.

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Витебская область Лукашенко сельское хозяйство
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