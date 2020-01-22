В Витебской области поймали преступную группу, похитившую телят в Гомельской области

Удивительная детективная история развернулась в Гомельской и Витебской областях. Все началось с исчезновения на фермах телят. Так, в деревне Судовица Светлогорского района в ночь на 12 января с молочно-товарной фермы КСУП «Золак-Агро» похитили четырех телят. Той же ночью исчезли пять телят на ферме ОАО «Бобовский» в соседнем Жлобинском районе.

Оперативники уголовного розыска Гомельской области совместно с коллегами из Жлобина и Светлогорска вышли на след преступной группы уже через неделю. Как показало расследование, ранее неоднократно судимые минчане взяли напрокат грузовой микроавтобус, чтобы похитить телят на фермах. Их сопровождал на личном автомобиле еще один «ассистент». Украденных телят перевезли в Витебскую область, где сдали фермеру из Шарковщинского района за Br1000, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Преступный квартет задержали. Сумма ущерба оценивается в Br1220.

Телят-путешественников возвратили законным владельцам.

Сотрудники уголовного розыска и следователи устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.