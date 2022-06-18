Собака насмерть загрызла женщину в Беларуси

Происшествия
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Сегодня, 18 июня, житель райцентра пришел в гости к своей матери и обнаружил ее истекающей кровью на собственном подворье.

В тот самый момент мужчину атаковала собака породы алабай. Зверь схватил мужчину за руку. Он смог отбросить опасное животное и убежал за ворота и позвонил в милицию и скорую помощь. Об этом пишет издание «Гомельская праўда» со ссылкой на УВД облисполкома.

Прибывшие к месту вызова сотрудники милиции, обнаружили, что собака находится в неадекватном состоянии, представляет серьезную опасность для окружающих, и были вынуждены ее застрелить. Медики оказали пострадавшему мужчине необходимую помощь. Женщина от полученных травм скончалась.

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Гомельская праўда загрызла смерть собака
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