Телеграм-каналы «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%» названы экстремистскими

МВД добавило к списку «экстремистских формирований» два региональных телеграм канала: «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%».

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября 2021 года в телеграм-канале ГУБОПиК появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.