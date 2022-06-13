Радио и ТВ временно отключат 14 и 15 июня в Витебской области

В Витебской и Могилевской областях 14 и 15 июня из-за проведения профилактических работ не будет приема некоторых ТВ и радиоканалов,

С 10.00 до 14.00 14 и 15 июня на территории Витебского, Докшицкого, Оршанского, Дубровенского, Сенненского, Толочинского, Лиозненского районов Витебской области, Горецкого, Шкловского районов Могилевской области будет отсутствовать прием от АРТПС «Обухово» обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ 1НКБР, «Культура», «Радиус ФМ», «Радио Витебск», «Столица», радио «МИР», «Юмор ФМ», «Европа+», «Новое радио».

Стоит отметить, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.