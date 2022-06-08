С 12 июня можно будет подать документы в лицей Витебского госуниверситета

Витебск
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Первые учащиеся лицея Витебского государственного университета имени П.М.Машерова (ВГУ) приступят к занятиям 1 сентября 2022 года, а с 12 по 15 июня в учреждении образования будет идти прием документов от ребят со всей Беларуси.

Подавать документы на обучение в лицее могут выпускники 9-х классов не только из Витебска, но и разных уголков Витебской области и всей страны. Это первое подобное учреждение образования, созданное при вузе. В лицей наберут 72 человека, которых в трех классах будут на углубленном уровне обучать преподаватели университета. Ребята могут выбрать одно из трех направлений — физико-математическое, химико-биологическое и гуманитарное, передает БелТА.

В распоряжении ребят будут новые аудитории, лаборатории для занятий, а иногородних учащихся разместят в общежитии, расположенном поблизости от учебного корпуса. Для лицеистов будет организовано трехразовое питание в университетской столовой.

В начале следующего учебного года здесь же откроется профориентационная школа  «Лицеист будущего» для учащихся 7-8-х классов. Школьникам предложат факультативные занятия и спецкурсы по имеющимся специальностям, чтобы те определились, какой профиль им подходит.

О необходимых документах, экзаменах и льготах при поступлении в лицей можно узнать в приемной комиссии учреждения образования.

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