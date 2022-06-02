Hewlett Packard окончательно уходит из Беларуси

Технологии
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Сразу после начала спецоперации России в Украине гендиректор Hewlett Packard Enterprise Антонио Нери сообщал о том, что деятельность компании в Беларуси и России становится на паузу на 90 дней.

И вот по истечении этого срока компания сделала заявление о том, что для них «больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси». Они продолжают планомерно сворачивать оставшийся бизнес.

Напомним, компания выпускает линейки принтеров, сканеров, копиров, калькуляторов, смартфонов, серверов, компьютеров для офисного и домашнего использования, рабочих станций, сетевого оборудования, а также предоставляет бизнес-услуги в ИТ.

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IT беларусь технологии
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