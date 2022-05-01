Почти 56% поступлений в бюджет Беларуси в текущем году внес частный сектор

Организации негосударственного сектора экономики внесли в бюджет 4590,6 миллиона беларуских рублей. Это 55,9% доходов бюджета за первый квартал 2022 года.

Налоговые органы в первом квартале 2022 года обеспечили поступление в бюджет Беларуси 8211,9 миллиона беларуских рублей – это 101,9% плановых назначений у текущего периода.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли в сопоставимых ценах на 312 миллионов рублей, или на 4%, в том числе в республиканский бюджет – на 323 миллионов рублей, или на 10%, — говорится в сообщении.

Если рассматривать разрез доходных источников, то в нем наибольший удельный вес занимают традиционно налоги на добавленную стоимость – это 32,1%, подоходные – 25,7%, акцизы – еще 12,2%, а на налоги на прибыль приходятся 5,9%.

От субъектов малого и среднего бизнеса поступило 2 986,7 миллиона рублей, темп роста к соответствующему периоду 2021 года в сопоставимых ценах составил 107,4%, удельный вес в доходах бюджета – 36,4%.