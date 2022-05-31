Подросток из Витебской области «минировал» здания в Беларуси, России, Украине

Криминал
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Подросток из Витебской области занимался рассылкой сообщений о минировании в учреждения России, Беларуси и Украины, сообщает в УВД Витебского облисполкома.

Согласно сообщению, учащийся 9 класса во время переписки с ровесницей, для демонстрации ей своих познаний и навыков, в частности в области анонимности в сети, рассказал о выполнении заказов специального характера, но девушка ему не поверила, тогда он решил доказать ей это на деле.

Парень, посредством электронного письма, «заминировал» школу своей подруги в тот день, когда у нее должна была состояться контрольная по математике. Всех эвакуировали. На месте работали саперы, сотрудники МЧС и скорая помощь. Сообщается, что после происшествия девушка с этим парнем перестала общаться.

«В отношении несовершеннолетнего возбуждено 4 уголовных дела за аналогичные деяния на территории Беларуси, России, Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы», — говорится в сообщении МВД.

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Витебская область криминал
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