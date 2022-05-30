Коробки из гофрированного картона

Картонные упаковки имеют очень широкий спектр применения. Они используются в каждой отрасли и во всех коммерческих услугах. На самом деле сложно представить транспортировку продуктов без картонных коробок. В быту тоже много картонной упаковки. Чаще всего мы можем встретить их в пищевой промышленности. Они прекрасно подходят для хранения различных продуктов питания, сохраняя при этом их вкусовые, питательные и эстетические качества. Большинство товаров, которые вы видите на прилавках магазинов, благополучно доставлены в гофроящиках. Картон и гофрокартон — чрезвычайно универсальный упаковочный материал, ежегодно его производят миллионами тонн.

Гофрокартон — материал для транспортной тары

Гофрокартон — это жесткий, прочный и легкий материал, состоящий из трех слоев коричневой крафт-бумаги. В 1884 году шведский химик Карл Ф. Даль разработал процесс измельчения древесной стружки для создания прочной бумаги, устойчивой к разрывам и разрывам. С тех пор многое изменилось в перевозке грузов, но идеальным материалом для транспортной упаковки остается гофрокартон.

Производство гофрированного картона uny-pak.ru заключается в сжатии и склеивании слоев бумаги. После нагревания гофрокартона крафт-бумага склеивается и прессуется для его формирования, лист картона разрезается на широкие заготовки, которые затем отправляются на другие печатные, режущие и склеивающие машины. Наконец, партии готовых картонных упаковок собираются вместе и доставляются компаниям.

Производство картонной упаковки

Производство гофрированного картона включает в себя два основных этапа: изготовление крафт-бумаги и складывание картона. Производство крафт-бумаги включает в себя измельчение древесной стружки, а затем подачу полученного бумажного вещества на процесс удаления воды через массивные паровые валки, которые также служат для «гофрирования» картона.

На заводе по производству гофрокартона для изготовления готовой картонной упаковки требуется всего несколько других видов сырья, в том числе клей из кукурузного крахмала, который скрепляет плоские слои и гофрированные слои картона, которые затем используются для изготовления картонной упаковки.

Упаковочные коробки — контроль качества

Контроль качества является важным этапом всего процесса производства картона. Он должен быть гладким и прочным. В основном они измеряют уровень влажности картонных волокон, прочность клея и сопротивление разрыву. Важно, чтобы упаковка соответствовала стандартам и была проверена, чтобы избежать проблем во время транспортировки, которые могут быть вызваны дефектным картоном.

Будущее и использование картонной упаковки

В будущем упаковка из гофрокартона будет производиться исключительно из вторичного сырья, без необходимости вырубки новых деревьев, что окажет существенное влияние на будущее нашей планеты. Сегодня картон широко используется, в основном, для упаковки, хранения и транспортировки различных видов предметов. Это важный материал в фармацевтической, косметической, швейной и пищевой промышленности. Более того, картонные упаковки очень часто печатаются (как правило, офлайновым способом), благодаря чему они приобретают информационные и рекламные функции.

Производство картонной упаковки не требует больших затрат, поэтому это недорогой способ надежно упаковать и транспортировать любую продукцию.