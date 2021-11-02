Витебский завод «Витязь» запустит серийное производство электрокотлов

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ОАО «Витязь» планирует запустить серийное производство электрических отопительных котлов в начале 2022 года. Об этом сообщили на предприятии.

С учетом производственных и технологических возможностей «Витязь» решил выйти на рынок отопительных электроприборов, предназначенных для индивидуального жилья и многоквартирных домов, пишет БелТА.

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Сейчас опытные образцы изделий проходят приемочные испытания, которые предполагается завершить к концу 2021 года, после чего начнется производство электрокотлов в промышленных масштабах.

На этом этапе модельный ряд одноконтурных электрокотлов представлен тремя изделиями различной комплектации, в том числе с сенсорным дисплеем, а также мощности (от 4 кВт до 12 кВт) и, соответственно, ценовой категории.

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Кроме того, разработанный на предприятии модуль управления изделием превращает его в «умный электрокотел» и позволяет быстро интегрировать в экосистему умного дома. Это обеспечивает возможность дистанционного управления прибором, в том числе контроля, выставления определенных режимов его функционирования. Также в планах у производителя расширить номенклатуру этого вида продукции за счет производства двухконтурных изделий, предназначенных как для отопления помещений, так и обеспечения жилья горячей водой. Параллельно ведутся работы по продвижению новинки на рынок. Так, достигнуты договоренности о реализации пилотного проекта с использованием электрокотлов «Витязя» при строительстве многоэтажного электродома в Брестской области под жилищную программу 2022 года.

Витебский телевизионный завод «Витязь» образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано с 100-процентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО «Витязь» — многопрофильное предприятие, развивающее около 20 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также оказывающее широкий спектр производственных услуг.

В январе — сентябре 2021 года предприятие сработало с чистой прибылью и положительной рентабельностью. Темп роста объема производства по индексу физического объема превысил 151%. Предприятие нарастило экспорт продукции более чем в 3,5 раза и обеспечило положительное сальдо внешнеэкономической деятельности. Высокую активность на внешних рынках витебский производитель сохраняет пятый год подряд, удерживая ежегодный темп роста продаж зарубежным партнерам на уровне не ниже 200%. Положительная динамика внешнеэкономического показателя обеспечена по всем основным позициям в экспортном портфеле производителя, но основным драйвером роста остаются телевизионные приемники. Выручка от реализации продукции увеличилась в 2,6 раза. Средняя зарплата по предприятию выросла с начала года на 14%, при этом темп роста производительности труда превышает темп роста заработной платы. На «Витязе» трудится более 1,2 тыс. человек.

Что ждет телезавод «Витязь»?

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