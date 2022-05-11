В Беларуси в апреле продали на $116,5 миллиона валюты больше, чем купили

Финансы
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В апреле физические лица продали на 116,5 миллиона долларов больше, чем купили. Такие данные приводит Нацбанк Беларуси.

— Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в апреле 2022 года составил 616,2 миллиона долларов, а проданной – 732,8 миллиона долларов, — следует из сообщения.

Вместе с тем отмечается, что в целом за январь-апрель 2022 года продажа физическими лицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на 429,3 миллиона долларов.

— Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в апреле также выступали в роли чистых продавцов валюты. Так, предприятия продали на 154,2 миллиона валюты больше, чем купили, — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, что касается юридических лиц, то общий объем купленной ими иностранной валюты в апреле 2022 года составил 2,013 миллиарда долларов, а проданной – 2,167 миллиарда долларов.

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