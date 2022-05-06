Жительница Орши нашла на остановке почти 30 тысяч долларов

Витебская область
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61-летняя жительница Орши нашла на остановке почти 30 тысяч долларов и передала находку правоохранителям. Как оказалось, в сумке находилось более 14 тысяч долларов, и еще более 15 тысяч долларов в эквиваленте в разных валютах.

Спустя неделю в милицию обратился растерянный мужчина. Он заявил, что в городе потерял сумку с крупной суммой денег, не исключил и кражу. Сразу не обратился к правоохранителям, поскольку стыдился произошедшего. Накопленные за несколько лет, мужчина вез на хранение к матери. Чтобы деньги не намокли под дождем, он спрятал их в авоську, а ее в подмышку. Обронил сумку, когда выходил из маршрутного такси.

В ближайшее время все средства вернут владельцу.

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Витебская область деньги происшествие
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