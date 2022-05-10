В Новолукомле 34-летний мужчина намеревался прыгнуть с крыши многоэтажки

В Новолукомле пьяный мужчина намеревался прыгнуть с крыши многоэтажки. Происшествие произошло вечером 8 мая.

Когда на место прибыли спасатели 34-летний минчанин находился на краю крыши пятиэтажного дома и угрожал спрыгнуть. Сотрудники МЧС начали вести диалог с мужчиной, узнавать причину его действий.

Было принято решение разложить «Куб жизни», на который мог бы приземлиться человек. К счастью, нарушитель приземлился куда нужно, и сразу же был передан бригаде медиков.