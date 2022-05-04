Как выбирать духовку по потребностям

Духовка – один из стандартных бытовых приборов, ставший неотъемлемым элементом кухонного интерьера. Это удобство приготовления еды, многофункциональность в этом плане, а также масса возможностей адаптировать устройство под свои нужды. Рыночное предложение с точки зрения этого чрезвычайно впечатляет.

На что обратить внимание перед покупкой?

Сегодня газовые духовки или электрическая духовка (в варианте: электрическая паровая печь) — это современные устройства, облегчающие повседневную работу. Они позволяют не только запекать продукты, но и размораживать их или готовить на пару, благодаря чему они останутся сочными и богатыми полезными веществами. Эти устройства также все чаще оснащаются функциями микроволновки, поэтому мы можем быстро разогреть блюдо. Духовки – это множество современных решений, которые, например, легко подстраивают температуру под тип блюда и способ его приготовления. Это также системы, которые позволяют содержать духовку в чистоте без особых усилий с нашей стороны. Тип духовки также предлагает множество вариантов, когда дело доходит до адаптации ее к размеру вашей кухни.

Электрическая или газовая духовка

Газовая духовка имеет своих сторонников в основном среди людей, ориентированных на экономию денег. Кроме того, существует также поверье, что термическая обработка газовой духовкой положительно влияет на вкус блюд.

Электрические духовки в современном исполнении – это энергосберегающие духовки (большинство из них в этом отношении высококлассные) с множеством функций, которые обычно не встречаются в газовых духовках. К ним относятся, например, функция микроволн и функция пара для приготовления пищи. Электрические пароварки подробнее (имеющие также функцию традиционной термической обработки) позволяют приготовить сочные блюда, которые не пересыхают в процессе приготовления.

Таким образом, мы также можем поддерживать правильную температуру пищи во время ожидания гостей, не теряя при этом качества еды (в том числе с точки зрения питательности). И хотя сегодня газовые духовки имеют защиту от утечки газа, электрические духовки по-прежнему считаются более безопасными в использовании — например, в них есть функция, гарантирующая охлаждение корпуса. Электрическая духовка также является вариантом устройства, позволяющим одновременно готовить два блюда – каждое блюдо тут имеет подходящую для него температуру, а запахи не проникают.

Чистка духовки – важный вопрос

Как упоминалось ранее, современные духовки также удобны, когда дело доходит до их содержания в чистоте. Сегодня нам не нужно чистить внутреннюю часть духовки, тратя время и энергию. Это потому, что эти устройства имеют системы самоочистки. Благодаря паровой, каталитической или пиролитической очистке даже самые крупные загрязнения, например, пригоревший жир, эффективно удаляются сами собой.

Современная духовка, как и другая кухонная, облегчит повседневную жизнь, а главное: сэкономит время и деньги.