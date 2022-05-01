Норвежский владелец Kufar уходит из Беларуси

Экономика
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Норвежская компания Adevinta, которой принадлежат 100% акций площадки Kufar, объявила об уходе из Беларуси.

В компании заявили, что планируют передать акции доски объявлений местной команде. Норвежцы подчеркнули, что пересмотреть свою деятельность в Беларуси решили еще в ноябре прошлого года. Но война в Украине ускорила этот процесс, сообщает портал profs.

Напомним, что в феврале текущего года после четырех лет руководства проект Куфар покинул Артём Рабцевич. Причины его ухода из проекта не были названы. Однако, предполагаем, что уход предыдущего руководителя и скорый выход собственника из участия в капитале компании связаны.

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