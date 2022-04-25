Французы продадут «АвтоВАЗ» китайцам

С конца марта Renault планомерно сворачивает свою деятельность в РФ и готовится продать контрольный пакет «АвтоВАЗа». На такой крупный актив нашелся только один потенциальный покупатель. Автозавод заберет себе «один из китайских автоконцернов». Такую информацию сообщил СМИ источник в госструктурах.

Группа «АвтоВАЗ» принадлежит совместному предприятию «Лада Авто Холдинг», которым владеют знаменитый французский автомобильный концерн Renault (67,61%) и госструктура «Ростех».

Отметим, что до приходя французов никто в России не верил, что «АвтоВАЗ» сможет производить нормальные автомобили. Теперь один из передовых мировых автопроизводителей «Рено» уходит из РФ. Автомобили популярной марки Renault больше не будут производиться в России. Технологии и инвестиции автоконцерна «Рено» будут недоступны для РФ. Смотрите на какие автомобили пересадят россиян китайцы.

Последние три недели «АвтоВАЗ» полным составом находится в отпуске, а в марте производство запускали лишь в некоторые дни.