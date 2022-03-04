Смотрите на какие автомобили пересадят россиян

Авто
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Автоэксперт рассказал, на каких машинах вскоре придется ездить россиянам из-за ухода западных автоконцернов из России.

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в своем Telegram-канале сообщил, какие марки в скором времени захватят Россию. Он перечислил те непрестижные марки, которые «придётся открыть для себя заново в самом ближайшем будущем».

В списке русских автомобилей остались такие бренды как: Foton (Китай), BYD (Китай), Mahindra (Индия), Kia (Корея), Geely (Китай), Сhery (Китай) и Tata (Индия).

Будут ли эти автомобили доступны обычным россиянам пока неизвестно, потому что курс российского рубля продолжает падать.

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