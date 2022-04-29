С 6 мая «Альфа-банк» приостанавливает международные переводы в долларах

Санкции
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С 6 мая Белаоусский «Альфа-банк» приостанавливает международные переводы в долларах. Дело в том, что банк-корреспондент Citibank закрывает корреспондентский счет для Альфа-Банка.

Сейчас банк активно ищет новых партнеров и ведет переговоры с другими банками, однако на восстановление международных расчетов в долларах США потребуется определенное время.

Международные платежи в евро, как и прежде, работают во всех направлениях. Платежи и переводы в долларах внутри страны, а также валютные карты продолжают работать в стандартном режиме.

В начале апреля США ввели полные блокирующие санкции против российских «Сбербанка» и «Альфа-банка».

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Альфа-Банк деньги санкции
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