В Витебске на Радуницу запланированы дополнительные автобусные рейсы

3 мая, в день поминовения усопших в Витебске будут выполняться дополнительные рейсы по маршрутам:

Витебск АВ – кладбище «Копти»

со временем отправления с Витебского автовокзала в 8.25, 8.40, 8.55, 9.25, 9.40, 10.10, 10.20, 10.40, 11.00, 11.25, 11.45, 12.25, 12.55, 13.15,13.25, 13.50, 14.10, 14.50, 15.10, 15.30.

С кладбища «Копти» 9.20, 9.40, 9.55, 10.25, 10.40, 11.15, 11.25, 11.40,12.05, 12.30, 12.50, 13.30, 13.55, 14.20, 14.25, 14.55, 15.10, 15.55, 16.20, 16.50.

Московская – кладбище «Копти»

со временем отправления с ост. «Московская»: 9.05, 9.30, 9.40, 9.55, 10.10, 10.25, 10.40, 11.00, 11.10, 11.25, 11.55, 12.20, 12.40, 12.50, 13.05, 13.30, 13.55, 14.05, 14.20, 14.40, 15.00.

С кладбища «Копти» 9.45, 10.10, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.40, 11.55, 12.10, 12.40, 13.05, 13.25, 13.30, 13.50, 14.10, 14.40, 14.45, 15.05, 15.20, 15.45.

Мазурино:

Маршрут №12 – 14 автобусов (162 рейса)

Маршрут №62 (Вокзал — Мазурино) – 2 автобуса (44 рейса)

Маршрут №50 (Вокзал – Улановичи-2) – 1 автобус (11 рейсов)

Маршрут №52 (Коммунистическая — Мазурино) – 1 автобус (37 рейсов)

Маршрут №106 (Билево-1 – Улановичи-2) – 4 автобуса (39 рейсов)