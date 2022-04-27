Литва заморозила миллионы долларов и евро по санкциям против Беларуси и России

«В отношении семи юридических и физических лиц по санкциям заморожены средства на €19,215 млн и $2,071 млн», — говорится в сообщении.

Блокированы также денежные переводы от таких лиц в финансовых учреждениях Литвы на €1,063 млн, $1,348 млн и 546 тыс. рублей.

Подобным мерам подвергнуты представители Беларуси. Санкции на общую сумму €45,7 тыс. применены к трем юридическим и одному физическому лицу из этой страны.