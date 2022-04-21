Скидка — это еще не все

Для крупных компаний — это практически стандартный рабочий инструмент. Однако и многие предприятия из сектора малого среднего бизнеса используют эти маленькие «чудеса» —топливные карты, которые гарантируют простые и быстрые денежные операции. Топливные карты также позволяют экономить время, связанное с администрированием счетов.

При выборе лучшей топливной карты стоит обратить внимание на минимальное количество заправок, территориальный охват и тип доступных услуг. Так какая топливная карта для бизнеса будет наиболее подходящей? Лучшим решением в этом случае является топливная карта Лукоил. Поскольку топливные карты Лукоил для юридических лиц используют не только для заправки бензином или дизельным топливом, но и для оплаты автомойки, эксплуатационных жидкостей и различных других услуг.

Меньше документов

Благодаря картам компании не нужно перечислять сотруднику деньги на покупку топлива и каждый раз просить систематический выставление счетов. Компания делает «коллективный» перевод на счет топливного концерна — обычно раз в две недели или раз в месяц — в зависимости от расчетного цикла. Человеку, управляющему транспортным средством, достаточно запомнить пин-код и, при необходимости, текущий пробег автомобиля.

Более дешевое топливо

Представители топливных концернов подчеркивают, что основная идея карт заключается не вопреки видимости в скидках, а в упрощенном администрировании счетов-фактур и более простых способах расчетов с сотрудниками. Однако при постоянном росте цен большое значение для покупателей имеют скидки. Логично, что чем больше потенциал покупателя, тем меньше шансов на оплату комиссий. В любом случае, скидку можно получить не только в виде копеек за литр, но и в процентах от стоимости топлива. Все зависит от «литровых достижений» в плане масштабов ежемесячных закупок и переговорных навыков заказчика.

Кроме того, есть еще и выбор типа станции в пределах одного нефтяного концерна. Некоторые из них имеют торговые точки «эконом-класса», где розничная плата ниже, чем в типичных фирменных заведениях.