ГеймСпорт бет — общая информация, цены и отзывы о сайте

«Геймспорт Бет» — один из ведущих аналитических ресурсов в сфере киберспорта. Количество клиентов компании увеличивается с каждым днем. Это связано с популярностью ставок на виртуальный спорт и высокой проходимостью прогнозов ресурса. Аналитикой сайта пользуются лучшие каперы на ставках в Телеграмме

Общая информация

GameSport.Bet — компания, занимающаяся сбором аналитических данных и прогнозированием событий в киберспортивных дисциплинах. Специалисты сервиса — профессиональные геймеры DOTA2, League of Legends, CS:GO. Это многопользовательские компьютерные игры, на которые больше всего ставят в букмекерских конторах. Ресурс функционирует с 2017 года, за время своего существования статистика компании всегда была положительной.

Стоимость услуг

GameSport.Bet предлагает 2 вида подписок:

Тариф Lite включает не более 10 прогнозов ежедневно на игры DOTA2 и CS:GO. Купить услугу на 5 дней можно за 200 рублей, 50 суток стоят 1490 рублей.

В тариф Pro входят до 20 прогнозов в день в кибердисциплинах CS:GO, LoL, DOTA2. Подписка включает рекомендации по ставкам в режиме реального времени, имеющие высокую степень надежности. Пять дней пользования тарифом стоят 1500 рублей, 50 дней — 9990 рублей.

«Геймспорт Бет» разработал специальное предложение для новичков. При регистрации можно подключить 5-дневный пробный период стоимостью 1 рубль, включающий все услуги тарифов Lite и Pro.

Взаимодействие с клиентами

Команда специалистов сервиса ведет информационно-развлекательный портал GameSport.NEWS для того, чтобы знакомить своих подписчиков с новостями из мира киберспорта. Также у аналитического сервиса есть страница в Instagram и канал на Youtube, которые регулярно пополняются новым контентом.

GameSport.Bet для эффективного взаимодействия с клиентами использует Telegram-бот, который знакомит с компанией и ее услугами, помогает новичкам разобраться с системой ставок на киберспортивные дисциплины. Во время пользования подпиской через эту социальную сеть идет рассылка прогнозов, можно оперативно получить обратную связь от специалистов сервиса.

Связаться со службой поддержки можно по телефону, электронной почте, через социальные сети. Также есть возможность задать вопросы лично, на сайте указан адрес офиса.

Преимущества GameSport.Bet

Количество клиентов компании растет по ряду причин:

реальная статистика прогнозов на сайте;

команда профессиональных капперов с 3-летним опытом работы в сфере киберспорта;

возврат денег при отрицательных результатах клиентов;

оперативная работа службы поддержки;

видеоуроки для новичков, объясняющие особенности получения дохода на киберспорте.

Аналитический ресурс «Геймспорт Бет» по результатам проверки Kaper.Pro входит в топ рекомендованных капперов.