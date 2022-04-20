Под Витебском мужчина едва не сжег родных братьев живьем в доме

В поселке городского типа Сураж в Витебском районе обиженный на братьев сельчанин закрыл их в доме и поджег строение, сообщает УВД по Витебской области.

Отмечается, что накануне в доме произошла ссора между тремя братьями. 47-летний мужчина пришел в дом брата в подпитии и решил закурить прямо в помещении. Хозяин дома с третьим братом вытурили курильщика на улицу. Обиженный на братьев сельчанин закрыл их и поджег строение.

Огонь быстро охватил деревянный дом, и братьям, чтобы спастись, пришлось выбивать окна. Когда на месте были спасатели, они вызвали милицию, так как поняли, что это поджог. А уже прибывшим милиционерам пришлось разнимать братьев, они едва не совершили самосуд над поджигателем.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.