В Лепеле очевидцы помогли задержать пьяного водителя МАЗа

Тревожный сигнал поступил около 12 часов дня. В ГАИ позвонили очевидцы и сообщили о неадекватном поведении на автодороге М3 водителя грузовика. Двигался он со стороны Полоцка по направлению к Лепелю.

«Случайный очевидец сообщил о своих подозрениях, позвонив в Полоцкое подразделение ГАИ. Так как не было точно известно, по какому именно участку дороги движется сейчас разыскиваемый водитель, информацию передали сначала ушачским инспекторам, оттуда – лепельским», – отмечают в ГАИ.

Спустя несколько минут большегрузный МАЗ с полуприцепом остановили на трассе. Оказалось, он был действительно пьян и мог натворить бед на дороге.